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Haberler Yaşam Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 16:12

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programlarından mezun olmuş adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde yapılacak. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri açıklandı mı? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar!

Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS başvuru işlemleri 10-12 Mayıs tarihinde alındı. Son bulan başvuruların ardından, kaçıranlar için 28 Mayıs tarihinde DGS geç başvuru ekranı erişime açıldı. Sınava az bir süre kala adaylar, DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır sorgulamalarına başladı. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri belli oldu mu? 2024 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

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Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor. DGS sınav yerlerinin en genç 23 Haziran 2024 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.

Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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