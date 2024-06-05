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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
16:12
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programlarından mezun olmuş adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde yapılacak. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri açıklandı mı? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar!