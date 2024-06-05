Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri AÇIKLANDI MI? 2024 DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS başvuru işlemleri 10-12 Mayıs tarihinde alındı. Son bulan başvuruların ardından, kaçıranlar için 28 Mayıs tarihinde DGS geç başvuru ekranı erişime açıldı. Sınava az bir süre kala adaylar, DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır sorgulamalarına başladı. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri belli oldu mu? 2024 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?