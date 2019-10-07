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  • Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

'de 81 il var. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. İl olmaya aday ilçeler hangileri?Yıllardır süregelen bir merak konusudur 'İl olabilecek ilçeler' ve kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor. Peki verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa ve ekonomiye sahip ilçelerimiz bile var. İşte yurdun dört bir yanından Türkiye'nin il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan o ilçelerimiz.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 08:11
Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

İşte verilerinden elde edilen bilgilere göre işte il olmaya en yakın ilçeler!

Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760

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Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774

Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487

Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287

Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702

Dikkat! İşte 81 ilin arasına katılmaya en yakın ilçeler

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105

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