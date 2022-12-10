Haberler Yaşam DİKKAT: Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Günlerce sürecek!

Giriş Tarihi: 10.12.2022 22:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 22:22

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan Marmara Bölgesi için hava durumu uyarıları peş peşe geldi. Ülke genelinde Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin günlerce etkili olması beklenirken İstanbul'da fırtınanın 100 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan AFAD'dan cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda; "Bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmalarına karşı tedbirli olun" ifadeleri yer alırken Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise 'Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın' denildi. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları…