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Haberler Yaşam DİKKAT: Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Günlerce sürecek!
Giriş Tarihi: 10.12.2022 22:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 22:22

DİKKAT: Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Günlerce sürecek!

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan Marmara Bölgesi için hava durumu uyarıları peş peşe geldi. Ülke genelinde Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin günlerce etkili olması beklenirken İstanbul'da fırtınanın 100 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan AFAD'dan cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda; "Bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmalarına karşı tedbirli olun" ifadeleri yer alırken Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise 'Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın' denildi. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları…

DİKKAT: Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Günlerce sürecek!

Son dakika hava durumu: Meteoroloji ve AFAD'dan Marmara Bölgesi'nde yaşanacak fırtına ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi.

DİKKAT: Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Günlerce sürecek!

Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak yağışlar ve şiddetli fırtına için vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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DİKKAT: Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Günlerce sürecek!

Meteoroloji, "turuncu" kodla uyarıda bulunurken, fırtına ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul ile Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri) rüzgarın; bugün (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

DİKKAT: Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Günlerce sürecek!

Fırtınanın; Pazartesi günü (12.12.2022) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verilirken, beklenen sağanak yağışlar için: "Trakya'da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; 11.12.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

DİKKAT: Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Günlerce sürecek!

Meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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