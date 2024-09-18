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Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:44

Dilan Çıtak Tatlıses’ten polis memuruna: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün bindiği uçağı birbirine katmıştı. Kedisini pusetten çıkarıp kucağına alarak kurallara uymayan Tatlıses, kabin memuruna saldırmıştı. Tatlıses'in uçak pistindeki görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Polis memuruna, "Seni yerle koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" diyen Tatlıses'e tepki yağdı…

Dilan Çıtak Tatlıses’ten polis memuruna: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Türk Hava Yolları'nın Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta önceki gece inanılmaz bir olay yaşandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uçağı birbirine kattı.

Dilan Çıtak Tatlıses’ten polis memuruna: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

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Dilan Çıtak Tatlıses’ten polis memuruna: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. Ancak ikili arasında tartışma çıktı.

Dilan Çıtak Tatlıses’ten polis memuruna: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu.

Dilan Çıtak Tatlıses’ten polis memuruna: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Polis aracına bindirilen Tatlıses'in bugün yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.

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