Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
10:44
Dilan Çıtak Tatlıses’ten polis memuruna: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün bindiği uçağı birbirine katmıştı. Kedisini pusetten çıkarıp kucağına alarak kurallara uymayan Tatlıses, kabin memuruna saldırmıştı. Tatlıses'in uçak pistindeki görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Polis memuruna, "Seni yerle koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" diyen Tatlıses'e tepki yağdı…