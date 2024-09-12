Dilan Özdemir’i öldüren babadan şaşırtan savunma: Kendi kendini bıçakladı

'KIZIM UYUŞTURUCU KULLANIYORDU'

Duruşmada sanık Turhan Özdemir yaptığı savunmada kızının kendi kendini bıçakladığını iddia etti. Kızı Dilan'ı yetiştirme yurduna verdiklerini belirten Özdemir, "Kızım, uyuşturucu kullanıyor ve yurttan devamlı kaçıyordu. Hatta mahalleye gelip, başkalarına da uyuşturucu satıyormuş. Biz de çevreden duyuyorduk" dedi.

Sanık Turhan Özdemir, olayın nasıl yaşandığını da şöyle anlattı:

"Olay günü işten çıkmış eve doğru giderken, Dilan ile karşılaştık. Yanıma geldi ve benden uyuşturucu parası istedi. Ben de hem iş kıyafetlerimle olduğum için hem de yanımda para olmadığı için 'Eve gidelim' dedim. Kendisi bunu kabul etmedi ve bir anda üzerime yürüyerek, 'Senin evini yakacağım' diyerek bıçak çekti. Zaten çevredekiler kızımın durumunu bildikleri için hakkımızda konuşuyorlardı. Ben de daha fazla olay büyümesin diye 'Kızım elindekini bırak, bak rezil oluyoruz. Hadi eve gidelim' dedim. Bu sırada da elindeki bıçağı tutayım derken kızım kendine sapladı. Ben kızımı yaralamadım o kendini yaraladı. Kendisini ne kadar bıçakladı bilmiyorum. Ben olayın şokunu yaşarken çevredekiler gelip bana 'Buradan kaç' dedikleri için ben de kaçtım. Ben giderken polisler de olay yerine geliyordu. Zaten sonra da polisler beni yakaladı.''