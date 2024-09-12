Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
16:15
Dilan Özdemir’i öldüren babadan şaşırtan savunma: Kendi kendini bıçakladı
Adana'da kendisinden uyuşturucu parası istediğini iddia ettiği kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Turhan Özdemir (54), "Kızım kendi kendini bıçakladı" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilan'ın kız arkadaşı Damla Aytekin ise "Dilan'ın babası elinde bıçakla üzerimize doğru gelmeye başladı. Dilan, babasını görünce kaçmaya çalışarak, 'Baba yapma' dedi" diye ifade verdi.