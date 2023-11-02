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Haberler Yaşam Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:10

Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!

Dilan Polat ile eşi Engin Polat önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan ikili gözaltı görüntüleri gündemi sarstı. Dilan Polat'ın polislerden talebi ise herkesi şaşkına uğradı.

DHA
Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat şatafatlı paylaşımlarıyla tepki çekti. Çiftin usulsüz para kazandıklarına yönelik iddialar üzerine ekipler harekete geçti.

Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!

Yürütülen titiz çalışmalar sonrasında önceki operasyonun startı verildi. Dilan Polat ile eşi Engin Polat, evlerinde kelepçelendi.

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Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!

DİLAN POLAT'TAN İLGİNÇ TALEP!
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan ikili dün gece ise sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçen Dilan Polat'ın polislerden talebi ise pes dedirtti.

Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!

DİLAN POLAT: KULLANMAM GERECEK İLAÇLAR VAR
Polat'ın cildi için vitamin istediği belirtildi. Polislere, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu.

Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!

DİLAN POLAT: BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR!
Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.

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