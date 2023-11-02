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Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
10:10
Dilan Polat öyle bir şey istedi ki: Polisten talebi pes dedirtti!
Dilan Polat ile eşi Engin Polat önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan ikili gözaltı görüntüleri gündemi sarstı. Dilan Polat'ın polislerden talebi ise herkesi şaşkına uğradı.