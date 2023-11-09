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Haberler Yaşam Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!
Giriş Tarihi: 09.11.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 13:49

Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri paniğe kapıldı. Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. Bazıları ise hesaplarını gizliye aldı. Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açıp kozmetik ürünler satarak ünlenen Selin Ciğerci de tepki çeken isimler arasındaydı. "Kara para varsa kendimi asarım" diyen Ciğerci, gelen tepkiler üzerine bir gazeteciye açıklamalar yaptı. Tutarsız sözleri şaşırttı. Özlem Lina Öz ise yaptığı paylaşımda altınlarının sahte olduğunu anlattı.

SABAH İNTERNET
Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından diğer fenomenleri de korku sardı. Özlem-Tayyar Öz, Şule (Şulemsi)-Yasin Kayatürk, Selin Ciğerci gibi isimler paniğe kapıldı. Sosyal medyada ünlenen bu isimlerin hayat tarzları, kazançları ve işleri Dilan Polat ile aynıydı.

Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!

O isimlerden Selin Ciğerci, iddialara göre; bir milyon TL sermaye ile "Selin Ciğerci Kozmetik Organizasyon" isimli şirketi açtı.

Dilan Polat'tan sonra fenomenleri korku saldı! Selin Ciğerci'de radara takıldı | Video

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Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!

Üç yılda servet kazanan Ciğerci, 'Selin Beauty' markası ile Türkiye genelinde 34 güzellik merkezi açtı. Ciğerci'nin İstanbul Halkalı'daki şube açılışı ise sosyal medyada olay yaratmıştı. Ciğerci, aynı gün yurt dışında da 2 şube açma hedefinin olduğunu anlatmıştı.

Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!

SERVETİ 120 MİLYON DOLARDAN FAZLA
Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın boşanma sürecinde ise 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu ifade etmişti.

Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci'ye de "Krem satarak bu servet elde edilmez", "Paranın suyu nereden geliyor" şeklinde tepkiler yağdı.

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