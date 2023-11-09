Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından diğer fenomenleri de korku sardı. Özlem-Tayyar Öz, Şule (Şulemsi)-Yasin Kayatürk, Selin Ciğerci gibi isimler paniğe kapıldı. Sosyal medyada ünlenen bu isimlerin hayat tarzları, kazançları ve işleri Dilan Polat ile aynıydı.