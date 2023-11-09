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Dilan Polat paniği! Selin Ciğerci Şulemsi Özlem Lina Öz! Bu servetleri nasıl kazandılar!
Giriş Tarihi: 09.11.2023 12:54
Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
13:49
Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri paniğe kapıldı. Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. Bazıları ise hesaplarını gizliye aldı. Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açıp kozmetik ürünler satarak ünlenen Selin Ciğerci de tepki çeken isimler arasındaydı. "Kara para varsa kendimi asarım" diyen Ciğerci, gelen tepkiler üzerine bir gazeteciye açıklamalar yaptı. Tutarsız sözleri şaşırttı. Özlem Lina Öz ise yaptığı paylaşımda altınlarının sahte olduğunu anlattı.