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Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:49
Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
11:49
Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!
Dilan Polat ile eşi Engin Polat önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan ikilinin gözaltı görüntüleri gündemi sarstı. Dilan Polat'ın polislerden talebi ise herkesi şaşkına uğrattı...