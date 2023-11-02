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Haberler Yaşam Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:49

Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!

Dilan Polat ile eşi Engin Polat önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan ikilinin gözaltı görüntüleri gündemi sarstı. Dilan Polat'ın polislerden talebi ise herkesi şaşkına uğrattı...

DHA
Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat şatafatlı paylaşımlarıyla tepki çekti. Çiftin usulsüz para kazandıklarına yönelik iddialar üzerine ekipler harekete geçti.

Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!

Yürütülen titiz çalışmalar sonrasında önceki gece operasyonun startı verildi. Dilan Polat ile eşi Engin Polat, evlerinde kelepçelendi.

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Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!

DİLAN POLAT'TAN İLGİNÇ TALEP!
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan ikili dün gece ise sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçen Dilan Polat'ın polislerden talebi ise pes dedirtti.

Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video

Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!

DİLAN POLAT: KULLANMAM GERECEK İLAÇLAR VAR
Polat'ın cildi için vitamin istediği belirtildi. Polislere, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu.

Dilan Polat polisten öyle bir şey istedi ki: Duyanlar pes dedi!

DİLAN POLAT: BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR!
Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.

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