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Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:48

Dilan Polat savcılıktan eli boş döndü! O söz hakaret sayılmadı

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, sosyal medyadan geri kalmadı. Bir takipçisinin "Sahtekar Dilan Polat, televizyonda anne baban üzerinden ajitasyon yapıp durma. Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür" yorumuyla çılgına dönen fenomen, avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu. Savcılık ise örnek Yargıtay kararları ışığında "sahtekar" sözcüğünün hakaret sayılmadığını vurgulayarak fikir özgürlüğü kapsamında dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Dilan Polat savcılıktan eli boş döndü! O söz hakaret sayılmadı

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında 8 aydır tutuklu olan Polat çifti, avukatları aracılığıyla sosyal medya haklarında yazılanları takip etmeyi sürdürdü.

Dilan Polat savcılıktan eli boş döndü! O söz hakaret sayılmadı

Özellikle Dilan Polat, internette kendisi hakkında yazılan bir yorumu radarına aldı. İddiaya göre bir takipçisinin hakkında yaptığı paylaşımla çılgına dönen Polat, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu.

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Dilan Polat savcılıktan eli boş döndü! O söz hakaret sayılmadı

İddiaya göre Nuriye Ö, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de sosyal medya hesabından Dilan Polat'la ilgili "Sahtekar Dilan Polat, televizyonda anne baban üzerinden ajitasyon yapıp durma.

Dilan Polat savcılıktan eli boş döndü! O söz hakaret sayılmadı

Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür" şeklinde bir yorumda bulundu. Takipçisinin paylaşımı Dilan Polat'ı adeta çileden çıkardı.

Dilan Polat savcılıktan eli boş döndü! O söz hakaret sayılmadı

KABA SÖZ HAKARET SAYILMAZ

Polat, avukatları aracılığıyla takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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