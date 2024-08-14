Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:48
Dilan Polat savcılıktan eli boş döndü! O söz hakaret sayılmadı
Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, sosyal medyadan geri kalmadı. Bir takipçisinin "Sahtekar Dilan Polat, televizyonda anne baban üzerinden ajitasyon yapıp durma. Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür" yorumuyla çılgına dönen fenomen, avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu. Savcılık ise örnek Yargıtay kararları ışığında "sahtekar" sözcüğünün hakaret sayılmadığını vurgulayarak fikir özgürlüğü kapsamında dosyaya takipsizlik kararı verdi.