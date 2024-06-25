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Haberler Yaşam Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…
Giriş Tarihi: 25.06.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 11:51

Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…

Hakkında yürütülen kara para ve vergi kaçırma soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat, duruşma salonuna geldiği sırada "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek yere yığıldı. İnfaz koruma memurları tarafından sandalyeye oturtulan Polat için duruşma salonuna doktor geldi.

Oğuzhan UYSAL
Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlatma suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada duruşma salonuna getirilen Dilan Polat, suçsuz olduğunu söyleyerek fenalaştı.

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Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…

Polat'ın baygınlık geçirmesiyle infaz koruma memurları doktor çağırdı.

Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…

Mahkeme başkanı Polat'ın salondan çıkartılmasını istedi ancak avukatları devreye girerek salonda durmasını istedi.

Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…

AZMETTİRME SUÇUNDAN 8 YIL HAPİSLERİ TALEP EDİLMİŞTİ

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti.

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