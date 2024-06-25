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Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…
Giriş Tarihi: 25.06.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
11:51
Dilan Polat soruşturmasında olay! Salona doktorlar geldi: “Hiçbir suçum yok” diyerek…
Hakkında yürütülen kara para ve vergi kaçırma soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat, duruşma salonuna geldiği sırada "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek yere yığıldı. İnfaz koruma memurları tarafından sandalyeye oturtulan Polat için duruşma salonuna doktor geldi.