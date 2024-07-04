Haberler
Yaşam
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine şok: 31 şirket için düğmeye basıldı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
16:27
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine şok: 31 şirket için düğmeye basıldı!
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi talep edildi...