Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!

MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR GELDİ



Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 sanıklı dava 4,5 ve 6 Eylül 2024 günü 3 gün süre boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 7 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçlarından 40'ar, 21 sanığın ise 36 yıla kadar hapsinin istendiği davada mahkeme, duruşma günü ve 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamının yanı sıra bir dizi karara daha imza attı.