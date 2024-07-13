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Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!
Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 09:37

Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin mahkemenin verdiği ilk kararlara SABAH ulaştı. Yasadışı bahis baronu Derkan Başer'in yargılandığı kritik yasadışı bahis davasının bilgilerini ve Engin Polat'ın da yurt-dışı giriş çıkış kaydını isteyen mahkeme, tutuksuz sanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

ARZU KAYA
Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin davada mahkeme ilk kararlarını oluşturdu. Mahkemenin kritik kararına ise SABAH ulaştı.

Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!

MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR GELDİ

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 sanıklı dava 4,5 ve 6 Eylül 2024 günü 3 gün süre boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 7 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçlarından 40'ar, 21 sanığın ise 36 yıla kadar hapsinin istendiği davada mahkeme, duruşma günü ve 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamının yanı sıra bir dizi karara daha imza attı.

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Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!

YASA DIŞI BAHİS DAVASININ BİLGİLLERİ İSTENDİ

Yargılamayı yapacak Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların suç işlediğine dair somut delillerin olduğunu, delillerin henüz tam toplanmamış olması nedeniyle karartma ihtimallerinin bulunduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karara 2 hafta içinde Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakları olduğunu hatırlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!

Mahkeme ayrıca iddianamede geçen ve yasa dışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in yargılandığı, aynı zamanda Engin Polat'ın bahis oyunları oynatmak üzere bayilik vereceği iddiasıyla Tayfun Yılmaz'ı dolandırmasına ilişkin dosyaları yargılamaların görüldüğü mahkemelerden istedi.

Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!

ENGİN POLAT'IN YURTDIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYDI ARAŞTIRILACAK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'na da yazı yazan mahkeme, sanıklar hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma olup olmadığı, varsa akıbetinin sorulmasına karar verdi.

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