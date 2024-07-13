Haberler
Yaşam
Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!
Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
09:37
Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin mahkemenin verdiği ilk kararlara SABAH ulaştı. Yasadışı bahis baronu Derkan Başer'in yargılandığı kritik yasadışı bahis davasının bilgilerini ve Engin Polat'ın da yurt-dışı giriş çıkış kaydını isteyen mahkeme, tutuksuz sanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.