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Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 16:49

Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!

Dilan Polat ve Engin Polat geçtiğimiz hafta kara para aklama soruşturmasından tutuklanmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen ikili, bu kez başka bir suçtan tutuklandı. İşte haberin detayları

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Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yine ifadeleri alındı… Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak'ın İstanbul Bahçeşehir 1'nci Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezi 1 Ekim'de sabahı saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüpheliler tarafından 2 kez kurşunlandı.

Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!

Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı! "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti... | Video

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Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!

Soruşturma kapsamında, 5 Ekim 2023'te yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, suç örgütüne üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

Engin Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi | Video

Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!

Yürütülen soruşturma kapsamında kurşunlama olayının azmettiricisi oldukları iddiasıyla Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda 11 gündür tutuklu bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat ifadeleri alınmak üzere dün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü. Şüpheliler jandarma eşliğinde cumhuriyet savcısının odasına götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!

Yoğun güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat sırayla Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi.

Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi | Video

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