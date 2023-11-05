Dilan Polat ve Engin Polat’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı: Etkin pişman şüphelisi avukatın itirafları şoke etti!

Düzenlenen sahte faturaların MASAK analiz raporunda da tespit edildiğini belirten savcılık, "MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak; sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta" denildi.