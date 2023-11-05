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Dilan Polat ve Engin Polat’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı: Etkin pişman şüphelisi avukatın itirafları şoke etti!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
13:59
Dilan Polat ve Engin Polat’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı: Etkin pişman şüphelisi avukatın itirafları şoke etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylara ulaşıldı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı. Etkin pişman şüphelisi avukat Ahmet Gün sorgusunda her şeyi tek tek anlattı. Ortaya çıkan rakam dudak uçuklattı. İşte Dilan Polat soruşturmasının çarpıcı detayları...