Dilan Polat’ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı

"O PARA SENİ BULUR" TELKİNİ

Kanal D'nin haberine göre; Nevra Bilem mağdura "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum.