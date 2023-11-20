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Haberler Yaşam Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 11:49

Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı

Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat ailesinin olayından sonra fenomen Nevra Bilem de mercek altına alındı. Altınlarla pozlarıyla gündeme gelen Nevra Bilem'in skandal ses kaydı gündemde.

Dilan Polat’ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı

Sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çeken Nevra Bilem hakkında şikayet yağıyor. Fenomenin dolandırıcılık yaparak gelir elde ettiği iddiaları sürerken Bilem hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Dilan Polat’ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı

30 AYRI ŞİKAYET VAR

Fenomen mağdurları artıyor, art arda şikayetler geliyor. Onlarca kişiyi mağdur eden Nevra Bilem hakkında iddialara göre 30 ayrı şikayet var.

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Dilan Polat’ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı

Son olarak ise fenomene dair şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Bir kişi fenomen yüzünden mağdur olup mesaj atınca aldığı yanıt şoke etti

Dilan Polat’ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı

"O PARA SENİ BULUR" TELKİNİ

Kanal D'nin haberine göre; Nevra Bilem mağdura "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum.

Dilan Polat’ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı

Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.

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