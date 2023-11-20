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Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:46
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
11:49
Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Skandal ses kaydı ortaya çıktı
Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde aralarında eşi Engin Polat, kardeşi Can Doğu, ablası Sıla Doğu'nun da olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat ailesinin olayından sonra fenomen Nevra Bilem de mercek altına alındı. Altınlarla pozlarıyla gündeme gelen Nevra Bilem'in skandal ses kaydı gündemde.