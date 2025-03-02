Dilan ve Engin Polat "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...

"HERHANGİ BİR SUÇ UNSURU TESPİT EDİLMEMİŞTİR."

Horoz açıklamasında, "Müvekkillerin ev araması sonucu herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Engin Polat ve Dilan Polat, ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" dedi.

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı