Haberler
Yaşam
Dilan ve Engin Polat "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
11:41
Dilan ve Engin Polat "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...
Geçtiğimiz aylarda tutukluluk hallerine son verilen sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat yakın zamanda tekrardan gözaltı kararı ile gündeme gelmişti. Kara para aklamak gibi çeşitli suçlamalarla yargılana çift bu kez bambaşka bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Çiftin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Olaydan hemen önce Dilan Polat " Ben artık yaşayamıyorum..." ifadelerini kullanan Polat'ın son durumunu avukatı sosyal medya hesabından paylaştı...