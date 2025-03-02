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Haberler Yaşam Dilan ve Engin Polat "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:41

Dilan ve Engin Polat "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...

Geçtiğimiz aylarda tutukluluk hallerine son verilen sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat yakın zamanda tekrardan gözaltı kararı ile gündeme gelmişti. Kara para aklamak gibi çeşitli suçlamalarla yargılana çift bu kez bambaşka bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Çiftin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Olaydan hemen önce Dilan Polat " Ben artık yaşayamıyorum..." ifadelerini kullanan Polat'ın son durumunu avukatı sosyal medya hesabından paylaştı...

Yunus Emre KAVAK
Dilan ve Engin Polat uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın uyuşturucu kullandığına dair sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin soruştura başlattı.

Dilan ve Engin Polat uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahsi geçen videoda yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gece 04.30 sıralarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen Polat çifti, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Dilan ve Engin Polat uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...

SERBEST BIRAKILDIĞINI AVUKATI DUYURDU

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polat'ların serbest kaldığını avukatları Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Dilan ve Engin Polat uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...

"HERHANGİ BİR SUÇ UNSURU TESPİT EDİLMEMİŞTİR."

Horoz açıklamasında, "Müvekkillerin ev araması sonucu herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Engin Polat ve Dilan Polat, ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" dedi.

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

Dilan ve Engin Polat uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme! Avukatı açıkladı...

'BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM'

Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim.