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Haberler Yaşam Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!
Giriş Tarihi: 06.11.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 13:19

Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!

Sosyetik iş kadını Dilek Ertek, 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisiyle gemiye binip Tahiti'ye gitti. Burada gemiden düşen Ertek'e hala ulaşılamadığı bildirildi. Dilek Ertek'in oğlu ise İsviçreli sevgiliden şüphelendiğini söyledi...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti.

Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!

Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi.

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Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!

Ancak yakınları gördükleri tablo karşısında şok geçirdi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu.

Dilek Ertek gemiden nasıl düştü? Oğlu ilk kez konuştu "İsviçreli sevgilisinden şüpheleniyorum" | Video

Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!

Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü.

Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!

Talihsiz olay sonrası oğlu Gökçe Atuk, kazanın yaşandığı Tahiti'ye gitti ve arama çalışmalarına katıldı. Atuk, günlerdir helikopterle annesinin cesedini aramasını rağmen bir sonuca ulaşamadı.

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