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Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!
Giriş Tarihi: 06.11.2022 12:51
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
13:19
Dilek Ertek’i gemiden sevgilisi mi attı! 74 yaşındaki İsviçreli adam hakkında çarpıcı iddialar!
Sosyetik iş kadını Dilek Ertek, 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisiyle gemiye binip Tahiti'ye gitti. Burada gemiden düşen Ertek'e hala ulaşılamadığı bildirildi. Dilek Ertek'in oğlu ise İsviçreli sevgiliden şüphelendiğini söyledi...