Dina’nın ailesinden Gabon Büyükelçiliği’ne isyan: 2. otopsi için bu rakamı ödemediler!

Gabon'dan Türkiye'ye gelen Dina'nın anne ve babası, 2'nci kez otopsi yapılması için gereken 6 bin dolarlık tutarı avukat aracılığıyla Gabon Büyükelçiliği'nden talep etti. Elçilik, ailenin talebine olumsuz yanıt verdi. Maddi durumu kötü olan aile, kızı için 2'nci kez otopsi yaptıramadı.