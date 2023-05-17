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Dina’nın ailesinden Gabon Büyükelçiliği’ne isyan: 2. otopsi için bu rakamı ödemediler!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
10:38
Dina’nın ailesinden Gabon Büyükelçiliği’ne isyan: 2. otopsi için bu rakamı ödemediler!
Sır olay Karabük'te yaşanmıştı. Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulunan ve ölümündeki gizem hala çözülemeyen Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Gabon'dan Türkiye'ye gelen ailesi, 2'nci kez otopsi yapılması için gereken 6 bin dolarlık tutarı Gabon Büyükelçiliği'nden talep etti. Elçilik, ailenin talebine olumsuz yanıt verdi. Maddi durumu kötü olan aile, kızı için 2'nci kez otopsi yaptıramadı. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Maalesef ilk günden bugüne kadar 17 yaşında bir kız çocuğunun maruz kaldığı zorbalığı aydınlatmak için elimizden geleni yapacak olsak da gerçekleştirilen bu davranış, bu umursamazlık 6 bin doların bir vatandaşından daha değerli olup olmadığına dair kafamızda soru işaretleri bırakıyor" dedi.