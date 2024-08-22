Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz olay günü yaşananları anlattı: Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu...

'ABİ HAMİLEYİM, İMDAT' DİYEREK, ÇIĞLIKLAR ATTI'

Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı. Bu sırada Sude Naz A.'nın 'Abi hamileyim, imdat' diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.