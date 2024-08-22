Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:27

Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz olay günü yaşananları anlattı: Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu...

Manisa'da dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen 5,5 haftalık hamile Sude Naz A. (19) yaşadığı o anları anlatarak, "Daha önce de şiddet gördüm ancak çocuğum için göz yumdum. Karnımdaki bebeğimi ise aldıracağım" dedi.

Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz olay günü yaşananları anlattı: Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu...

Olay, 15 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı 5,5 haftalık Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz olay günü yaşananları anlattı: Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu...

'ABİ HAMİLEYİM, İMDAT' DİYEREK, ÇIĞLIKLAR ATTI'

Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı. Bu sırada Sude Naz A.'nın 'Abi hamileyim, imdat' diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz olay günü yaşananları anlattı: Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu...

Yılmaz Akman, gözaltına alınırken, Sude Naz A. ise hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz olay günü yaşananları anlattı: Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu...

SUÇ DOSYASI KABARIK

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamayla Sude Naz A.'nın koruma altına alındığı duyuruldu. Sude Naz'ın şikayetçi olduğu dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın suç dosyası kabarık çıktı. 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtilen Akman; polisteki ifadesinde, "Sude Naz dini nikahlı eşim.

Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz olay günü yaşananları anlattı: Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu...

Benden ayrılmak istedi ve uzun zamandır da ayrıyız. O gün kardeşimle birlikte otomobille gidip, köye götürmek için ikna etmeye çalıştım. Baştan kabul etti ve otomobile bindi. Daha sonrada otomobilden inerek, 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayınca sinirlendim ve yumruk attım. Birinin elindeki sopayı alarak dövmeyi sürdürdüm. Suçumu inkar etmiyorum ve kabulleniyorum" dedi.

SON DAKİKA