Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
14:27
Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz olay günü yaşananları anlattı: Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu...
Manisa'da dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen 5,5 haftalık hamile Sude Naz A. (19) yaşadığı o anları anlatarak, "Daha önce de şiddet gördüm ancak çocuğum için göz yumdum. Karnımdaki bebeğimi ise aldıracağım" dedi.