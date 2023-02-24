Haberler Yaşam TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI MTA | 2023 Türkiye deprem risk haritası ile diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri?

Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 10:47

Türkiye deprem risk haritası üzerinde riskli iller ve ilçeler sorgulanmaya devam ediyor. 7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından araştırmalar hız kazandı. Diri fay haritası MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 nokta harita üzerinde işaretlendi. Diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler araştırılıyor. Bu kapsamda 45 ilde aktif fay da denilen diri fay üzerinde bulunan noktalar var. İşte, MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…