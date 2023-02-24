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Haberler Yaşam TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI MTA | 2023 Türkiye deprem risk haritası ile diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 10:47

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI MTA | 2023 Türkiye deprem risk haritası ile diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri?

Türkiye deprem risk haritası üzerinde riskli iller ve ilçeler sorgulanmaya devam ediyor. 7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından araştırmalar hız kazandı. Diri fay haritası MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 nokta harita üzerinde işaretlendi. Diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler araştırılıyor. Bu kapsamda 45 ilde aktif fay da denilen diri fay üzerinde bulunan noktalar var. İşte, MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI MTA | 2023 Türkiye deprem risk haritası ile diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri?

Diri fay haritası MTA ile sorgulanıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de 485 noktada diri fay bulunuyor. Aktif fay anlamına da gelen bu noktalarda 5.5 ve üzerinde deprem oluşma riski oldukça yüksek. Türkiye deprem risk haritası üzerinde koyu kırmızı ile belirtilen noktalarda aktif fay zonları çoğunlukta. Büyük Kahramanmaraş depremi ardından diri fay hattı sorgulama işlemleri hız kazandı. Peki, diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri? İşte, yenilenmiş harita…

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI MTA | 2023 Türkiye deprem risk haritası ile diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri?

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

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TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI MTA | 2023 Türkiye deprem risk haritası ile diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri?

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI MTA | 2023 Türkiye deprem risk haritası ile diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri?

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI MTA | 2023 Türkiye deprem risk haritası ile diri fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler hangileri?

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

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