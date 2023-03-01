Diri fay hattı geçen iller! Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir’de 1. derece deprem bölgeleri yayınlandı

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan diri fay haritası 2023 ile 485 noktada aktif fay hatları işaretlendi. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından deprem riski olan iller ve ilçeler Türkiye deprem risk haritası üzerinde sorgulanıyor. Diri fay hattı haritası sorgulama işlemleri hız kazanırken özellikle 1. Derece deprem bölgesi olan iller üzerinde araştırmalar yoğunlaştı. İstanbul, Ankara, İzmir riskli ilçeler başta olmak üzere tüm Türkiye'de risk sorgulamaları başladı. Peki, MTA yenilenmiş diri fay haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir'de depremde riskli ilçeler hangileri? İşte, tüm merak edilenler…