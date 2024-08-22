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Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:45

DİRİ FAY HATTI MTA GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riskli iller ve ilçeler listesi

Türkiye diri fay hattı haritası yeniden gündeme geldi. Son günlerde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar tarafından ülkemizde deprem riski bulunan yerler araştırılmaya başladı. AFAD ve Kandilli verileriyle sarsıntılar takip edilirken "evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusuna yanıt aranıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 2024 yılı güncel fay hattını yayımladı. Yayımlanan haritaya göre 485 diri fay hattının bazıları yaşadığımız ilçelerin altından geçiyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte, 2024 MTA diri fay hattı sorgulama ekranı

DİRİ FAY HATTI MTA GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riskli iller ve ilçeler listesi

Ülkemizin deprem ülkesi olması nedeniyle deprem riski yüksek olan bölgeler MTA diri fay hattıyla araştırılıyor. Vatandaşlar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan diri fay hattını araştırmaya başladı. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte diri fay hattı haritası

DİRİ FAY HATTI MTA GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riskli iller ve ilçeler listesi

DİRİ FAY NEDİR?
Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

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DİRİ FAY HATTI MTA GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riskli iller ve ilçeler listesi

GÜNCEL DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.
Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.
İşte, deprem riski taşıyan o iller:

DİRİ FAY HATTI MTA GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riskli iller ve ilçeler listesi

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER
AKSARAY,
AYDIN,
BALIKESIR,
BOLU,
BURDUR,
BURSA,
BINGÖL,
DENIZLI,
ESKIŞEHIR,
ERZINCAN,
ERZURUM,
HAKKARI,
HATAY,
İZMIR,

DİRİ FAY HATTI MTA GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riskli iller ve ilçeler listesi

KAHRAMANMARAŞ
MANISA,
MUĞLA,
KOCAELI
KONYA,
OSMANIYE,
SAKARYA
TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.

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