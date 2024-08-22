Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
09:45
DİRİ FAY HATTI MTA GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riskli iller ve ilçeler listesi
Türkiye diri fay hattı haritası yeniden gündeme geldi. Son günlerde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar tarafından ülkemizde deprem riski bulunan yerler araştırılmaya başladı. AFAD ve Kandilli verileriyle sarsıntılar takip edilirken "evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusuna yanıt aranıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 2024 yılı güncel fay hattını yayımladı. Yayımlanan haritaya göre 485 diri fay hattının bazıları yaşadığımız ilçelerin altından geçiyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte, 2024 MTA diri fay hattı sorgulama ekranı