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Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

Çarşamba günlerinin ençok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul bu akşam 130. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Yeni sezonun yayınlanmasından beri savaş ve aksiyon sahnelerinin bol olduğu diziye yeni karakterler dahil olmuştu. Dragos'un hanlı pazarı ve obaları karıştırmaya başlamasının ardından Ertuğrul akıllıca ataklarla herşeyi günyüzüne çıkartmaya devam ediyor. Son bölümde İlbilge Hatun'un kaçırılarak kaleye hapsedilmesi ardından Beybolat bey ile Ertuğrul arasında kılıçlar çekiliyor. Peki Ertuğrul bey İlbilge Hatun'u kurtarabilecek mi? Albastı Beybolat ölüyor mu?

Giriş Tarihi: 02.01.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





