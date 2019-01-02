Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

130. bölümde kaçırılıyor. ölüyor mu?

Çarşamba günlerinin ençok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul bu akşam 130. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Yeni sezonun yayınlanmasından beri savaş ve aksiyon sahnelerinin bol olduğu diziye yeni karakterler dahil olmuştu. Dragos'un hanlı pazarı ve obaları karıştırmaya başlamasının ardından Ertuğrul akıllıca ataklarla herşeyi günyüzüne çıkartmaya devam ediyor. Son bölümde İlbilge Hatun'un kaçırılarak kaleye hapsedilmesi ardından Beybolat bey ile Ertuğrul arasında kılıçlar çekiliyor. Peki Ertuğrul bey İlbilge Hatun'u kurtarabilecek mi? Albastı Beybolat ölüyor mu?

Giriş Tarihi: 02.01.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 12:11
Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

TRT 1'de yayınlanan ve milyonlarca izleyiciye hitap eden bu akşam 130. yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni sezon bölümünde heyecanın had safhada olduğu Diriliş Ertuğrul'da bu akşam işler iyice çığırından çıkmış durumda olacak. Artuk beyin kaçırılıp işkenceye maruz kalması, 'un Dragos'un adamları tarafından kaleye kapatılması Ertuğrul'u çıkışı olmayan bir yola sokacak gibi gözüküyor. Peki Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kurtulacak mı? Beybolat bey ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı dizide 'un akıbeti ne olacak merak konusu..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya'ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat'a anlatmış ve tedbir almasını istemişti.

Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul'un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu.

Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos'un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun'un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?

Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul'un başına Uranos'u bela etmişti.

Diriliş Ertuğrul 130. bölümde İlbilge Hatun kaçırılıyor. Albastı Beybolat ölüyor mu?

Uranos, İlbilge'yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak?

BİZE ULAŞIN