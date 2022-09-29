Haberler Yaşam Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek

Giriş Tarihi: 29.09.2022 17:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 17:41

Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek

Her Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizi, üçüncü sezonuyla da hayranlarından büyük ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosu da büyümeye devam ediyor. Son olarak diziye flaş bir oyuncu katıldı. Diriliş Ertuğrul ve Issız Adam gibi yapımlarla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, Camdaki Kız dizisine Emir rolüyle dahil oldu. İşte o isim…