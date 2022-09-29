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Haberler Yaşam Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek
Giriş Tarihi: 29.09.2022 17:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 17:41

Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek

Her Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizi, üçüncü sezonuyla da hayranlarından büyük ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosu da büyümeye devam ediyor. Son olarak diziye flaş bir oyuncu katıldı. Diriliş Ertuğrul ve Issız Adam gibi yapımlarla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, Camdaki Kız dizisine Emir rolüyle dahil oldu. İşte o isim…

Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek

Her Perşembe yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisi, üçüncü sezonuyla da izleyicilerinin beğenisini topluyor.

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Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Feride Sürer, Devrim Yakut, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da büyümeye devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek

Son olarak OGM Pictures imzalı diziye flaş bir isim daha katıldı. Diriliş Ertuğrul, Issız Adam, Survivor gibi projelerle adından söz ettiren karizmatik oyuncu, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Diriliş Ertuğrul’un efsane ismi Camdaki Kız dizisine geliyor! Yakışıklı oyuncu dizideki tüm dengeleri alt üst edecek

CEMAL HÜNAL ''EMİR'' ROLÜYLE EKRANLARA DÖNDÜ

Yer aldığı projeler ile seyircinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Cemal Hünal, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Hünal, dizide Koroğlu ailesinin kızları Selen'in eski sevgilisi Emir karakterine hayat verecek.

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