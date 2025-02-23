Diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!

Kan donduran olay, dün (Cuma) Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede gerçekleşti. İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet olan ve motosiklet alım satım işiyle uğraşan Mustafa Ercan geldi.