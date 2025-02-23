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Diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
14:39
Diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!
İzmir'de motosiklet alım satım işiyle uğraşan Mustafa Ercan (34) borç- alacak nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) tabancayla başından vurup can çekişirken görüntüsünü kaydedip videoyu annesine gönderdi. Olaydan sonra polisler tarafından yakalanan Mustafa Ercan'ın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Ercan ifadesinde videoyu Düşmez'in annesine neden gönderdiğini de anlattı…