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Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:51

Diş Hekimi Yasemin Çetin'i pusu kurarak öldürmüştü! Kızından kan donduran itiraf: Babam beni de...

Bursa'da 60 yaşındaki Diş teknikeri Atilla Çetin, boşanma aşamasında olduğu Diş Hekimi Yasemin Çetin'i evinin önünde pusu kurarak katletti. Tutuklanan cani kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Çiftin 21 yaşındaki kızları Z.Ç.'nin itirafı ise tüyler ürpertti!

MUHARREM DOĞANTEZ
Diş Hekimi Yasemin Çetin’i pusu kurarak öldürmüştü! Kızından kan donduran itiraf: Babam beni de...

Kan donduran cinayet geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi.

Diş Hekimi Yasemin Çetin’i pusu kurarak öldürmüştü! Kızından kan donduran itiraf: Babam beni de...

Kendisinden boşanmak isteyen diş hekimi eşi Yasemin Çetin'in evinin önünde pusu kuran diş teknikeri Atilla Çetin, saat 12. 00 sıralarında iki çocuğuyla eve gelen eşine kurşun yağdırmıştı.

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Diş Hekimi Yasemin Çetin’i pusu kurarak öldürmüştü! Kızından kan donduran itiraf: Babam beni de...

20 yaşındaki oğlu A.E.Ç ve 21 yaşındaki kızı Z.Ç'nin gözleri önünde eşini başından vurarak öldüren Atilla Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Atilla Çetin hakkında hazırlanan iddianamede, iki çocuğunun ifadelerine de yer verildi.

Diş Hekimi Yasemin Çetin’i pusu kurarak öldürmüştü! Kızından kan donduran itiraf: Babam beni de...

KIZINDAN KAN DONDURAN İTİRAF GELDİ!

Gözleri önünde babası tarafından annesi katledilen Z.Ç'nin iddianamede yer alan ifadesinde, "Bundan 1,5 yıl önce babam, evdeyken bana saldırmış ve beni öldürmeye çalışmıştı. Babamdan şikayetçi olmuştum. Hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Gözlerimizin önünde annemizi öldüren babamdan ben de şikayetçiyim" dedi.

Diş Hekimi Yasemin Çetin’i pusu kurarak öldürmüştü! Kızından kan donduran itiraf: Babam beni de...

Atilla Çetin'in oğlu A.E.Ç ise, "Babam hepimize sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisinden şikayetçi oluyorduk ama o bizi hep rahatsız etmeye devam etti. Ben de babamdan şikayetçiyim" dedi.

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