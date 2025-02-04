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Diş Hekimi Yasemin Çetin'i pusu kurarak öldürmüştü! Kızından kan donduran itiraf: Babam beni de...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
12:51
Diş Hekimi Yasemin Çetin'i pusu kurarak öldürmüştü! Kızından kan donduran itiraf: Babam beni de...
Bursa'da 60 yaşındaki Diş teknikeri Atilla Çetin, boşanma aşamasında olduğu Diş Hekimi Yasemin Çetin'i evinin önünde pusu kurarak katletti. Tutuklanan cani kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Çiftin 21 yaşındaki kızları Z.Ç.'nin itirafı ise tüyler ürpertti!