Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...

"BANA SANDALYEYLE SALDIRDI!"

Yaşadığı olayı anlatan Diş Hekimi Pelin Can, "Şöyle ki hastam buraya diş tedavisi olmak için geldi. Asistanıma dişinin ağrıdığını beyan edip, muayene olmak istiyorum şeklinde belirtti. Daha sonra biz onu bekleme salonuna aldık. O sırada randevulu hastamın yanına döndüm. Dişi çok ağrıdığı için sonrasında yanına geçip ona daha erken yardımcı olmaya gittim.