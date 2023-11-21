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Haberler Yaşam Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 16:36

Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...

İstanbul'da Okan Kocaöz, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Diş Hekimi Pelin Can'ın yaptığı iğnenin ardından dudağının uyuşmasına çok sinirlendi. Klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar verdi. O anlar, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi!

DHA
Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...

Şoke eden olayın adresi İstanbul Güngören'di. Edinilen bilgilere göre, Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi Pelin Can'nın kliniğine gitti.

Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...

Diş hekimi kadın, Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahale etti. İddiaya göre, iğnenin ardından Kocaöz dudağının uyuştuğunu söyledi. 'Dudağıma ne yaptınız' diye bağıran Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar verdi. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra kliniği terk etti.

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Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...

Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşkâlini belirledi. Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...

"BANA SANDALYEYLE SALDIRDI!"
Yaşadığı olayı anlatan Diş Hekimi Pelin Can, "Şöyle ki hastam buraya diş tedavisi olmak için geldi. Asistanıma dişinin ağrıdığını beyan edip, muayene olmak istiyorum şeklinde belirtti. Daha sonra biz onu bekleme salonuna aldık. O sırada randevulu hastamın yanına döndüm. Dişi çok ağrıdığı için sonrasında yanına geçip ona daha erken yardımcı olmaya gittim.

Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...

Konuşmanın sonrasında dişine çekim endikasyonu verildi. Bildiğimiz üzere normal lokal anestezi uygulandı. Bunun sonucunda hastayı 5 dakika bekletip uyuşması gerektiğini belirttim. Sonra tekrar randevulu hastamın yanına geçtim. Bir dakika sonra uyuşmanın başladığını anlayınca, uyuşmanın paniğiyle bana gelip hastanın yanında dişime iğneyi sapladınız, kemiğimi sapladınız şeklinde hitapta bulundu.

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