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Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
16:36
Diş hekimine kabusu yaşattı! İğne sonrası dehşet saçtı: Dudağıma ne yaptınız diyerek sandalyeyle...
İstanbul'da Okan Kocaöz, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Diş Hekimi Pelin Can'ın yaptığı iğnenin ardından dudağının uyuşmasına çok sinirlendi. Klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar verdi. O anlar, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi!