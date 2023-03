Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

BELGENİN ŞÜPHELİ TARAFINDAN HAZIRLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Diş hekimi Talat Orhan, söz konusu dava üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden alınan bilirkişi raporunda, Ömer Can'ın istediği 26 implantın mevcut durumuna uygun olmadığı ifade edildi. Öte yandan, Ömer Can ve Talat Orhan'ın isim bilgilerinin bulunduğu imzalı belgenin ise Can tarafından yazıldığı, imzanın ise Orhan'a ait olduğu tespit edildi.