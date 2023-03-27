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Haberler Yaşam Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:57

Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

Ankara'da diş hekimi Talat Orhan, muayenehanesine tedavi bahanesiyle gelen 2'si kardeş 3 şüpheli tarafından akıl almaz bir şekilde dolandırıldı. Muayenehaneye gelen İbrahim Üstün, tedavi olduktan sonra Ömer Can da implant yaptırmak istedi. Diş hekimi Talat Orhan ise muayene sonrasında implant yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Bunun üzerine Ömer Can, İbrahim Üstün ve kardeşi Sema Nur Üstün, muayene ücretinin bir sonraki gün hesabına geçeceklerini söyleyerek ayrıldıktan sonra postacı kılığında gelerek Orhan'a belge imzalattı. Hakkında şüphelilerden 182 bin lira aldığı ancak tedavisini yapmadığı gerekçesiyle dava açıldığını öğrenen Orhan, soluğu savcılıkta aldı.

Dilhan Dumanoğlu
Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

Ankara'da diş hekimi 59 yaşındaki Talat Orhan dolandırıcıların, kargo kağıdı gibi kağıtla boş yere atılan imzanın kullanılması olan 'pencere yöntemini'nin kurbanı oldu. Orhan'ın muayenehanesine gelen İbrahim Üstün, kardeşi Sema Nur Üstün ve Ömer Can, Orhan'a tedavi olmak istediklerini söyledi.

Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

İbrahim Üstün'ün diş tedavisinin ardından, muayene olan Ömer Can, diş hekimi Orhan'a implant yaptırmak istediğini söyledi. Orhan, Ömer Can'a dişlerinin sağlam olduğunu bu nedenle implant yaptırmasına gerek olmadığını söyledi. Bunun üzerine İbrahim Üstün, tedavi ücreti olan 3 bin TL'yi hesaba havale olarak gönderdiklerini ve sabah hesaba geçmiş olacağın söyledi.

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Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

POSTACI KILIĞINDA GELİP EVRAK İMZALATTILAR

Sabah saatlerinde banka hesabını kontrol eden Orhan, paranın gelmediğini görünce İbrahim Üstün'ün imzalı belgesi ve ağız içi fotoğraflarını da kanıt olarak göstererek icra takibi başlattı. Bir hafta sonra Orhan'ın muayenehanesine postacı görünümlü bir şahıs gelerek icra memurluğundan tebligatı olduğunu söyleyerek imza istedi. İbrahim Üstün'e gönderdiği icra takibinin sonucu olduğunu düşünerek evrakları imzaladı.

Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

KENDİSİNE DAVA AÇILDIĞINI ÖĞRENDİ

PTT görevlisi sandığı şüphelilerin elindeki evrakları imzalayan Orhan, kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, Ömer Can ve Sema Nur Üstün'ün, tanesi 7 bin TL olan 26 adet implant diş yaptırmak istediği, Orhan'ın dişlerin parasını önden alması gerektiği, buna göre sipariş vereceği ve tedaviye başlayacağı belirtildi. Dava dilekçesinde, Orhan'ın parayı nakit olarak elden istediği, kendilerinin de 182 bin TL ödediği, Orhan'ın da dişlerin yurtdışından geleceğini söyleyerek devamlı oyaladığı kaydedildi.

Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

BELGENİN ŞÜPHELİ TARAFINDAN HAZIRLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Diş hekimi Talat Orhan, söz konusu dava üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden alınan bilirkişi raporunda, Ömer Can'ın istediği 26 implantın mevcut durumuna uygun olmadığı ifade edildi. Öte yandan, Ömer Can ve Talat Orhan'ın isim bilgilerinin bulunduğu imzalı belgenin ise Can tarafından yazıldığı, imzanın ise Orhan'a ait olduğu tespit edildi.

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