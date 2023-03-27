Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

KENDİSİNE DAVA AÇILDIĞINI ÖĞRENDİ

PTT görevlisi sandığı şüphelilerin elindeki evrakları imzalayan Orhan, kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, Ömer Can ve Sema Nur Üstün'ün, tanesi 7 bin TL olan 26 adet implant diş yaptırmak istediği, Orhan'ın dişlerin parasını önden alması gerektiği, buna göre sipariş vereceği ve tedaviye başlayacağı belirtildi. Dava dilekçesinde, Orhan'ın parayı nakit olarak elden istediği, kendilerinin de 182 bin TL ödediği, Orhan'ın da dişlerin yurtdışından geleceğini söyleyerek devamlı oyaladığı kaydedildi.