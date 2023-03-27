Diş hekimine müşteri tuzağı! Kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı...

Ankara'da diş hekimi Talat Orhan, muayenehanesine tedavi bahanesiyle gelen 2'si kardeş 3 şüpheli tarafından akıl almaz bir şekilde dolandırıldı. Muayenehaneye gelen İbrahim Üstün, tedavi olduktan sonra Ömer Can da implant yaptırmak istedi. Diş hekimi Talat Orhan ise muayene sonrasında implant yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Bunun üzerine Ömer Can, İbrahim Üstün ve kardeşi Sema Nur Üstün, muayene ücretinin bir sonraki gün hesabına geçeceklerini söyleyerek ayrıldıktan sonra postacı kılığında gelerek Orhan'a belge imzalattı. Hakkında şüphelilerden 182 bin lira aldığı ancak tedavisini yapmadığı gerekçesiyle dava açıldığını öğrenen Orhan, soluğu savcılıkta aldı.