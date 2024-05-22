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Haberler Yaşam Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:57

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif

Küçük yaşlardan başlayan ve ileri yaşlara kadar devam eden diş taşı sorunu kişinin ağız bakımını hem sağlık açısından hem de görüntü açısından etkiliyor. Tartar da denilen bu soruna tedavi olarak diş hekimleri temizleme yöntemini kullanıyor ancak hastaneye gitmeden önce de konuyla ilgili önlem almak ve diş taşının oluşumunu engellemek mümkün. İşte dişleri temizleyen o tarif!

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif

Dişlerin ön veya arka taraflarında oluşan diş taşı (tartar) sertleşen plak ve mineral birikimi ile ortaya çıkıyor. Uzun süre temizlenmediği takdirde diş eti çizgisinin altına da yayılabilecek bu sağlık sorununun önüne geçmek için düzenli diş ipi kullanımı gösteriliyor ancak bu yöntemin haricinde evde 15-20 dakika uygulayabileceğiniz doğal ve pratik yöntemler bulunuyor. İşte, o tarifler...

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif

1. LİMON VE NANE YAĞI

Bir miktar suyun içine sıkılacak yarım limon suyunu nane yağı ile karıştırabilir ve bu karışımı ağız içinde dolaştırabilirsiniz. Diş taşı temizliğinde kullanılan bu yöntemle dişlerin tümüne ulaşabilmek mümkün.

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Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif

2. BİBERİYE VE NANE

Tartar temizliği için bir diğer yöntem ise biberiye ve nane. İki maddeyi su ile karıştırdıktan sonra 15-20 dakika beklemeye bırakın. Daha sonra sadece sıvı kısmı alarak dişleriniz arasında suyu dolaştırın.

Diş taşı tedavisi için oldukça etkili olan bu yöntem birçok insan tarafından tercih ediliyor.

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif

3. ALOE VERA JEL VE GLİSERİN

Tartar tedavisi için önerilen bir diğer doğal yöntem Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz suyu karıştırarak ağız içinde dolaştırmak.

Her gün uygulayacağınız bu tarifi diş taşı azalmasını gördüğünde haftada 1-2 kereye düşürün.

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif

4. TARTAR TEDAVİSİ ÖZELLİKLİ DİŞ MACUNU

Diş taşını rutin olarak kontrol altına almak adına tartar oluşumunu engelleyen özelliğe sahip diş macunları kullanabilirsiniz. Macun içeriğindeki maddeler tartarı direkt hedef alacaktır.

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