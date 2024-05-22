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Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
14:57
Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif
Küçük yaşlardan başlayan ve ileri yaşlara kadar devam eden diş taşı sorunu kişinin ağız bakımını hem sağlık açısından hem de görüntü açısından etkiliyor. Tartar da denilen bu soruna tedavi olarak diş hekimleri temizleme yöntemini kullanıyor ancak hastaneye gitmeden önce de konuyla ilgili önlem almak ve diş taşının oluşumunu engellemek mümkün. İşte dişleri temizleyen o tarif!