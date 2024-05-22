Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! 15-20 dakikada hazır... İşte dişleri temizleyen mucizevi 2 tarif

2. BİBERİYE VE NANE

Tartar temizliği için bir diğer yöntem ise biberiye ve nane. İki maddeyi su ile karıştırdıktan sonra 15-20 dakika beklemeye bırakın. Daha sonra sadece sıvı kısmı alarak dişleriniz arasında suyu dolaştırın.

Diş taşı tedavisi için oldukça etkili olan bu yöntem birçok insan tarafından tercih ediliyor.