Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…

"TEKRAR NİKAH MASASINA OTURACAKTIK"

Yeniden evlilik hazırlıkları yaptıklarını anlatan Doğan, "Eşimle tekrar nikah yapma konusunda anlaşmıştım. Fakat sürekli beni farklı bahanelerle oyalıyordu. 'Bir iki ay bekleyelim', 'Kızın nişanlısı askerden bir gelsin o zaman yaparız nikahı' gibi şeyler söylüyordu. Eşime telefon geldi ve diğer odada sessiz bir şekilde konuşuyordu. Konuşmalara kulak verdim. Aramızda beni aldattığı konusunda tartışma oldu. Kızım Gözde Nur'da yanımızdaydı. Tartışma esnasında kızdım ve dolaba yumruk attım. Eşim konuştuğu kişinin İsmail olduğunu inkar etti. Eşimin özellikle engelli kızımı ihmal etmesinden endişe ettiğimden dolayı eşimle tekrar bir araya gelmek istedim. Küçük kızlarımda birleşmemizi istiyordu. Gözde Nur ise tekrar bir araya gelmemizi istemiyordu" açıklamasını yaptı.