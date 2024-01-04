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Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:55
Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…
Konya'da diş teknisyeni Bekir Doğan, dehşet saçtı. 3 ay önce ayrıldığı eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur'un kapısına dayandı. Anne ile kıza kurşun yağdırdı. İfadesinde kan donduran cinayeti tek tek anlattı: Önce yatakta uzanan eşime…