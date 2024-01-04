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Haberler Yaşam Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:55

Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…

Konya'da diş teknisyeni Bekir Doğan, dehşet saçtı. 3 ay önce ayrıldığı eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur'un kapısına dayandı. Anne ile kıza kurşun yağdırdı. İfadesinde kan donduran cinayeti tek tek anlattı: Önce yatakta uzanan eşime…

TOLGA YANIK
Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…

Kan donduran olay 30 Aralık sabahı Konya Seydişehir'de bir apartman dairesinde meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan, boşandığı eşini ve kızını tüfekle katletti. Ardından polise giderek cinayeti itiraf etti. Doğan'ın söyledikleri üzerine adrese giden polis, anne Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ın cesetleri ile karşılaştı. Katil zanlısı Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…

İKİ KEZ BOŞANMANIN EŞİĞİNE GELMİŞLER

Tehdit, hakaret ve yaralama gibi suçlardan 8 suç kaydı bulunan katil zanlısı Bekir Doğan'ın ifadesi de ortaya çıktı. Ayşe Gezer'in teyzesinin kızı olduğunu, 2002 yılında Gezer'in kendisine kaçmasıyla evlendiklerini belirten Doğan, "Boşanmadan önce de yine boşanmak için 2 kez mahkemelik olduk. Sonra vazgeçtik ve evliliğimiz devam etti.

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Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…

Anlaşmazlıklarımız 2023 yılının Şubat ayında yoğunlaştı. Eşim benimle ilgili ifade vererek uzaklaştırma aldırdı. 2-3 kez değişik tarihlerde uzaklaştırma kararı verildi. Haziran ayında eşim boşanmak için dava açtı. Dava sürerken eşimin bir kişiyle ilişkisi olduğunu öğrendim. Ekim ayında anlaşmalı boşandık. Kızlarım bana eve İsmail diye birini geldiğini, annelerini öptüklerini ve hediye aldığı anlattı. Ben bir yandan tekrar evlenmek ve birleşmek için çaba gösteriyordum. Eşimle bu konuda görüşüyordum eşimde bu çabalarıma karşılık veriyordu. Eve arada sırada gidip geliyordum. Bazen de orada kalıyordum" savunması yaptı.

Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…

"TEKRAR NİKAH MASASINA OTURACAKTIK"

Yeniden evlilik hazırlıkları yaptıklarını anlatan Doğan, "Eşimle tekrar nikah yapma konusunda anlaşmıştım. Fakat sürekli beni farklı bahanelerle oyalıyordu. 'Bir iki ay bekleyelim', 'Kızın nişanlısı askerden bir gelsin o zaman yaparız nikahı' gibi şeyler söylüyordu. Eşime telefon geldi ve diğer odada sessiz bir şekilde konuşuyordu. Konuşmalara kulak verdim. Aramızda beni aldattığı konusunda tartışma oldu. Kızım Gözde Nur'da yanımızdaydı. Tartışma esnasında kızdım ve dolaba yumruk attım. Eşim konuştuğu kişinin İsmail olduğunu inkar etti. Eşimin özellikle engelli kızımı ihmal etmesinden endişe ettiğimden dolayı eşimle tekrar bir araya gelmek istedim. Küçük kızlarımda birleşmemizi istiyordu. Gözde Nur ise tekrar bir araya gelmemizi istemiyordu" açıklamasını yaptı.

Diş teknisyeni eşi ve kızını katletmişti! İfadesi şaşkına çevirdi: Önce yatakta uzanan eşime…

'BANA NİYE İHANET ETTİN' DİYEREK KATLİAM YAPTI

Olay anını da anlatan Bekir Doğan, "Olaydan önceki akşam market alışverişi yaptık. Eve dönecek iken iyi olmadığını söyledi. Hastaneye götürdüm. 21.00 sıralarında birlikte eve döndük. Ayşe ile tartışmamız oldu. Sonra yattık. Sabah Ayşe'nin beni aldatmaları aklıma geldi. Ayşe'ye 'Bana niye ihanet ettin' dedim. Oda 'Hak ettin' dedi.

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