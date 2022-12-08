Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:05

Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Disney Plus fiyatlarına zam geldi. Sadece Türkiye değil, dünya genelinde abone ücretleri yükseldi. Türkiye'de 14 Haziran 2022'de yayın hayatına başlayan platformun aylık abonelik ücreti 34,99 TL'ydi. Gelen zamla birlikte aylık ve yıllık abonelikler arttı. Bu bağlamda güncel Disney Plus fiyatları ne kadar oldu sorusuna seyirciler yanıt arıyor. Bu yıl içerisinde Netflix'e de dünya genelinde zam geldiğini hatırlatalım. Peki, Disney Plus üyelik ücreti ne kadar oldu? İşte Türkiye Disney Plus fiyatları 2022

Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Disney Plus fiyatlarına zam mı geldi sorusu yanıt arıyor. 14 Haziran'da başlayan dijital platform, yayına başladıktan 7 ay sonra üyelik fiyatlarına zam yaptı. Bu bağlamda, Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusu yöneltiliyor. Yapılan açıklamaya göre sadece 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerli olacak. Peki, Disney Plus üyelik ücreti ne kadar 2022? İşte detaylar…

Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

DISNEY PLUS'A ZAM MI GELDİ?

Disney Plus yaptığı açıklamada Türkiye fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Açıklama şöyle:

Disney+ "Yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

DISNEY PLUS ESKİ FİYATI

Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL

Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL

Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL

Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

DISNEY PLUS YENİ ÜCRETLER

Disney+ aylık abonelik: 64,99 TL

Disney+ yıllık abonelik: 649,90 TL

Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

TÜM ÜLKELERDE ZAM YAPILDI!

Disney Plus'ın aldığı zam kararı sadece Türkiye için değil. ABD'de aylık 7.99 dolar seviyesindeki abonelik ücreti, 10,99'a yükseldi.

Aylık aboneler ayda 64,99TL ödeyerek Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'teki yapımları izleyebilecek.

SON DAKİKA