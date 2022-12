Haberler Yaşam Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Güncel Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:05

Disney Plus fiyatlarına zam geldi. Sadece Türkiye değil, dünya genelinde abone ücretleri yükseldi. Türkiye'de 14 Haziran 2022'de yayın hayatına başlayan platformun aylık abonelik ücreti 34,99 TL'ydi. Gelen zamla birlikte aylık ve yıllık abonelikler arttı. Bu bağlamda güncel Disney Plus fiyatları ne kadar oldu sorusuna seyirciler yanıt arıyor. Bu yıl içerisinde Netflix'e de dünya genelinde zam geldiğini hatırlatalım. Peki, Disney Plus üyelik ücreti ne kadar oldu? İşte Türkiye Disney Plus fiyatları 2022