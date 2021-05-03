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Haberler Yaşam Diyanet 2021 takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu! Kadir Gecesi ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 11:54

Diyanet 2021 takvimi ile ne zaman sorusu yanıt buldu! ?

Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ile birlikte ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. "Bin aydan daha hayırlı" olarak belirtilen bu önemli gecede ibadet etmenin faziletinin büyük olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gece olarak bilinen bin aydan daha hayırlı olarak bilinen ? ile belli oldu.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu!

Kur'an-ı Kerim'in bu mübarek gecede indirildiği ne zaman sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu gecenin önemi ve kıymeti için "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir. "Bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilen bu gecede ibadet etmenin faziletinin büyük olduğu biliniyor. Bu kapsamda; bu yıl idrak edilecek? 2021 belli oldu.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu!

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

bu yıl Ramazan ayının 26. günü olan 8 Mayıs 2021 tarihinde eda edilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu!

KURAN-I KERİM'DE KADİR GECESİ

Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik. nedir, nereden bileceksin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu!

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI!

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, ( senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanı

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2021 takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu!

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Ramazanın her gecesini bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

5- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

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