Diyanet 4 bin personel alımı 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Diyanet 4 bin personel alımı başvuruları gündemde. Kontenjan ve başvuru şartlarının ilan edildiği sözleşmeli personel alımı için başvurular sinav.diyanet.gov.tr adresinden alınacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur?