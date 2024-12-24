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Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:43

Diyanet 4 bin personel alımı 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

iyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 4 bin personel alımı yapılacak. KPSS'den en 50 puan almış olma şartı bulunan alımlar için önlisans, lisans ve ortaöğretim puanları baz alınacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? İşte, detaylar...

Diyanet 4 bin personel alımı 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Diyanet 4 bin personel alımı başvuruları gündemde. Kontenjan ve başvuru şartlarının ilan edildiği sözleşmeli personel alımı için başvurular sinav.diyanet.gov.tr adresinden alınacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur?

Diyanet 4 bin personel alımı 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

DİYANET 4 BİN PERSONEL ALIMI 2024

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin imam hatip alımı yapılacak.

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Diyanet 4 bin personel alımı 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 30 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak.

Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

DİYANET 4 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Diyanet 4 bin personel alımı 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

SÖZLÜ SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Aydın, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu'da; İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum'da yapılacak.

Diğer grupların sınavları ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

Diyanet 4 bin personel alımı 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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