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Diyanet 4 bin personel alımı 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:43
iyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 4 bin personel alımı yapılacak. KPSS'den en 50 puan almış olma şartı bulunan alımlar için önlisans, lisans ve ortaöğretim puanları baz alınacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? İşte, detaylar...