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Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 07:35

DİYANET FİTRE BEDELİ 2025: Fitre ne zaman verilir, ne kadar? Ramazan fitresi kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

2025 yılı Ramazan ayı yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı fitre bedeliyle ilgili açıklama yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı'nın başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda bu yıl için belirlenen fitre miktarını duyurdu. Peki, 2025 yılı fitresi ne kadar, kimlere verilir, ne zaman verilmelidir, fitre farz mıdır ve nasıl hesaplanır?

DİYANET FİTRE BEDELİ 2025: Fitre ne zaman verilir, ne kadar? Ramazan fitresi kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

Ramazan ayı yaklaşırken, birçok kişi fitre miktarını ve fitrenin verilmesi gereken zamanı araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için fitre tutarını belirledi. Ayrıca, Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek olanlar, fitrenin ne zaman verileceği ve kimlere verileceği gibi soruları da merak ediyor. Peki, 2025 yılı için fitre ne kadar olacak? Fitre hangi durumlarda kimlere verilmelidir ve nasıl hesaplanır? İşte, ayrıntılar...

DİYANET FİTRE BEDELİ 2025: Fitre ne zaman verilir, ne kadar? Ramazan fitresi kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

2025 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

2025 yılına ait fitre miktarı, toplantı sonrası alınan kararlarla belirlenmiştir. Açıklamada şu ifadeler yer almaktadır:

"Hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik şartlar ve bireylerin günlük gıda ihtiyaçları dikkate alınarak, ülkemizde 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar fitre miktarı 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre, nakit olarak verilebileceği gibi, gıda maddeleriyle ayni olarak da verilebilir. Belirlenen tutar, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelini oluşturur.

Bunun dışında, her mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına karşılık gelen bir miktarı fitre olarak verebilir."

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DİYANET FİTRE BEDELİ 2025: Fitre ne zaman verilir, ne kadar? Ramazan fitresi kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

FİTRE FARZ MI?

Fıtır sadakası, halk arasında "fitre" olarak bilinir ve Ramazan ayının sonlarına gelindiğinde zengin olan Müslümanların, özellikle de oruç tutarak Ramazan'ı tamamlayanların, belirli kimselere vermeleri gereken vacip bir sadakadır. Bu sadaka, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunun bir şükrü olarak kabul edilir. Fıtır sadakasının vacip olduğu, hadislerle sabittir. Örneğin, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve İbn Mâce gibi hadis kitaplarında bu konuya dair rivayetler bulunmaktadır.

DİYANET FİTRE BEDELİ 2025: Fitre ne zaman verilir, ne kadar? Ramazan fitresi kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, dini yükümlülüklerini yerine getiren ve bakmakla yükümlü olmadığı ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilir. Bu sadaka, o kişi tarafından doğrudan ya da dolaylı şekilde yararlanılmamalıdır. Yani, fitre, zekât ve fidye gibi yardımlar, bir kimsenin usûl ve fürûuna verilmez. Usûl, kişinin anne, baba, dede ve ninelerini; fürû ise çocuklarını, torunlarını ve onların çocuklarını kapsar. Aynı şekilde, eşler birbirlerine bu yardımları veremezler.

Hanefi mezhebine göre, aşağıdaki kişilere fitre verilmez:

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalar,
Oğul, oğulların çocukları, kız, kızın çocukları ve onların torunları,
Eşine,
Zengin olan kişilere (yani, temel ihtiyaçlarından fazla malı olanlara),
Babası zengin olan ergen olmamış çocuklara.
Şafiî mezhebi ve Ebu Yusuf'a göre ise, fitre yalnızca Müslümanlara verilebilir, gayrimüslimlere verilmesi caiz değildir.

DİYANET FİTRE BEDELİ 2025: Fitre ne zaman verilir, ne kadar? Ramazan fitresi kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının verilme zamanı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir ve bu, daha faziletli kabul edilir. Bayramın birinci günü veya sonrasında da fitre verilebilir, ancak bayram namazından önce verilmesi daha müstehap (tercih edilen) bir uygulamadır.

Şâfiî mezhebinde, fitrenin bayramın ilk gününün akşamına kadar verilmesi uygun değildir, çünkü bu, vacip olan bir sadakayı geç vermek anlamına gelir. Bununla birlikte, Ramazan ayının ilk günlerinde fitre verilmesi de caizdir ve bunun hiçbir sakıncası yoktur. (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

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