DİYANET FİTRE BEDELİ 2025: Fitre ne zaman verilir, ne kadar? Ramazan fitresi kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, dini yükümlülüklerini yerine getiren ve bakmakla yükümlü olmadığı ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilir. Bu sadaka, o kişi tarafından doğrudan ya da dolaylı şekilde yararlanılmamalıdır. Yani, fitre, zekât ve fidye gibi yardımlar, bir kimsenin usûl ve fürûuna verilmez. Usûl, kişinin anne, baba, dede ve ninelerini; fürû ise çocuklarını, torunlarını ve onların çocuklarını kapsar. Aynı şekilde, eşler birbirlerine bu yardımları veremezler.

Hanefi mezhebine göre, aşağıdaki kişilere fitre verilmez:

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalar,

Oğul, oğulların çocukları, kız, kızın çocukları ve onların torunları,

Eşine,

Zengin olan kişilere (yani, temel ihtiyaçlarından fazla malı olanlara),

Babası zengin olan ergen olmamış çocuklara.

Şafiî mezhebi ve Ebu Yusuf'a göre ise, fitre yalnızca Müslümanlara verilebilir, gayrimüslimlere verilmesi caiz değildir.