Diyanet ile 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte ilk oruç tarihi!

RAMAZAN AYI ÖNEMİ
Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban'dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah'ın İslam'ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman'ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…" buyurularak, ramazan ayında insanlık âlemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah'tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kelâmı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah'ın yaşayan mucizesi Kur'an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan'a değer kazandırılmıştır. (1)
Ayrıca bir Hadis-i Şerif'te "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (3)