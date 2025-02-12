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DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: "On bir ayın sultanı geliyor!" 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
09:07
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm İslam alemi için hürmet, rahmet ve dayanışma ayı olan bu günlerde Müslümanlar otuz gün boyunca ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Tarihlerin yaklaşmasıyla Ramazan ne zaman? Araştırmaları başladı. İlk sahur ve ilk iftar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlayacak?