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Haberler Yaşam DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: "On bir ayın sultanı geliyor!" 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:07

DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: "On bir ayın sultanı geliyor!" 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm İslam alemi için hürmet, rahmet ve dayanışma ayı olan bu günlerde Müslümanlar otuz gün boyunca ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Tarihlerin yaklaşmasıyla Ramazan ne zaman? Araştırmaları başladı. İlk sahur ve ilk iftar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlayacak?

DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: On bir ayın sultanı geliyor! 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi için bekleyiş sürerken Diyanet dini günler takvimini paylaştı. On bir ayın sultanının idrak edilmesine günler kaldı. Bereket ve dayanışma ayında ibadetleri gerçekleştirecek olan Müslümanlar için ilk sahur ve iftar heyecanla bekleniyor. İşte Diyanet ile 2025 Ramazan tarihleri

DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: On bir ayın sultanı geliyor! 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk oruç için ilk sahura 28 Şubat gecesi kalkılacak.

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DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: On bir ayın sultanı geliyor! 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplamda 3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü 1 Nisan olacak

DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: On bir ayın sultanı geliyor! 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE LİSTESİ 2025
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: On bir ayın sultanı geliyor! 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

RAMAZAN BAYRAMI 2025

Ramazan Bayramı Arefesi: 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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