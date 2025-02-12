DİYANET İLE RAMAZAN AYI TARİHİ: "On bir ayın sultanı geliyor!" 2025 Ramazan ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi için bekleyiş sürerken Diyanet dini günler takvimini paylaştı. On bir ayın sultanının idrak edilmesine günler kaldı. Bereket ve dayanışma ayında ibadetleri gerçekleştirecek olan Müslümanlar için ilk sahur ve iftar heyecanla bekleniyor. İşte Diyanet ile 2025 Ramazan tarihleri