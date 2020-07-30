Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara ve İzmir bayram namazı saati ile sabah ezanı vaktini buradan inceleyebilirsiniz. Kurban Bayramı heyecanı yaşayan Müslümanların bekleyişi yarın sona erecek. Arefe gününün ilk saatlerinden itibaren bayrama camilerde saf tutarak başlayacak vatandaşlar, yaşadıkları ilin bayram namazı vakti için araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda en çok nüfusa sahip şehirlerimiz arasında yer alan İzmir ve Ankara ile ilgili araştırmalar da sıklık kazanmış durumda. İşte İzmir ve Ankara bayram namazı saati ve merak edilen diğer detaylar…