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Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:43

Diyanet sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? Diyanet İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımıyla ilgili flaş gelişme!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının sözlü sınavında başarılı olan ve atama bekleyen sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi adayları, belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 2022 Diyanet sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte detaylar...