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Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:43

Diyanet sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? Diyanet İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımıyla ilgili flaş gelişme!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının sözlü sınavında başarılı olan ve atama bekleyen sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi adayları, belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 2022 Diyanet sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte detaylar...

Diyanet sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? Diyanet İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi alımıyla ilgili flaş gelişme!

Diyanet sözleşmeli personel alımı tercihleri için tarih belli oldu.Açıklamaya göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3-16 Ocak'ta sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımına yönelik yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adaylar Ekim ayında belirlenen tarihte tercihlerini yapacak. Peki, Diyanet sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte detaylar.

Diyanet sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? Diyanet İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi alımıyla ilgili flaş gelişme!

SÖZLEŞMELİ DİYANET PERSONELİ ADAYLARI İÇİN TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığının sözlü sınavında başarılı olan ve atama bekleyen sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi adayları, 17 Ekim'de tercih yapabilecek

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Diyanet sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? Diyanet İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi alımıyla ilgili flaş gelişme!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3-16 Ocak'ta sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımına yönelik yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adayların, 17 Ekim itibarıyla tercih yapabileceklerini bildirdi.

Diyanet sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? Diyanet İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi alımıyla ilgili flaş gelişme!

Atamaların hayırlı olması dileğinde bulunan Erbaş, 27 Kasım'da yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının ardından, Diyanet Akademisi bünyesinde sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi aday alımına yönelik yeni bir sınavın yapılacağını duyurdu.

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