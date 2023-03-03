Diyarbakır Piknik Alanları 2023 - Diyarbakır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Diyarbakır Piknik Alanları

Diyarbakır'da piknik yapacaklar için gidilmesi gereken pek çok piknik alanı mevcuttur. Sevdiklerinizle güzel zamanlar geçirebileceğiniz bu park alanları şu şekildedir;

Diyarbakır Kent Ormanı ve Kent Parkı

Şehir merkezinde bulunan, yeşillikler içerisinde piknik yapabileceğiniz yerlerden birisi de Kent Ormanı'dır. Sevdiklerinizle beraber mangal yakarak gününüze güzellik katacağınız bu park alanı, çocuklar için de son derece güvenlidir.

Gazi Köşkü Piknik Alanı

Gazi Köşkü Şark Evi olarak da bilinen bu piknik alanı, şehrin Yenişehir ilçesinde bulunur ve önemli bir yere sahiptir. Burada sevdiklerinizle piknik yaparak hoş vakitler geçirebilirsiniz.