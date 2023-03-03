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Haberler Yaşam Diyarbakır Piknik Alanları 2023 - Diyarbakır'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:34

Diyarbakır Piknik Alanları 2023 - Diyarbakır'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehir hayatından sıkılan ve kendisini doğaya atmak isteyen pek çok kişi vardır. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber sevdikleriyle doğada vakit geçirmek isteyen kişiler, farklı mesire alanlarını tercih ederler. Diyarbakır'da yaşayan ve piknik yapmak isteyenler de mesire alanları nelerdir sorusuna cevap ararlar. Diyarbakır piknik alanları yazımızda, sizler için en çok tercih edilen, sakin ve nezih yerleri derledik. Diyarbakır Piknik Alanları, Diyarbakır Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Diyarbakır Piknik Alanları 2023 - Diyarbakır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yaz aylarında sevdiklerinizle yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden birisi de pikniktir. Pikniğin yanı sıra çeşitli aktivitelerin yapıldığı mesire alanları sıklıkla tercih edilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Diyarbakır, doğasıyla ve tarihi yapısıyla herkesi kendisine hayran bırakan bir şehirdir. Burada yaşayan veya şehir dışından gelenler için mutlaka gidilmesi gereken park ve mesire alanları bulunur. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bu mesire alanları, çocuklar için de korunaklıdır. Ailenizle birlikte hoş vakitler geçireceğiniz bu şehrin mesire alanları, sıcaktan bunalan kişiler için de birebirdir. İş yükünden kurtulmak ve kafa dinlemek isteyen kişiler, şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanlarına gidebilirler. Diyarbakır piknik alanları yazımızda yer alan bu mesire alanları görülmeye değer. İşte detaylar...

Diyarbakır Piknik Alanları 2023 - Diyarbakır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Diyarbakır Piknik Alanları

Diyarbakır'da piknik yapacaklar için gidilmesi gereken pek çok piknik alanı mevcuttur. Sevdiklerinizle güzel zamanlar geçirebileceğiniz bu park alanları şu şekildedir;

Diyarbakır Kent Ormanı ve Kent Parkı

Şehir merkezinde bulunan, yeşillikler içerisinde piknik yapabileceğiniz yerlerden birisi de Kent Ormanı'dır. Sevdiklerinizle beraber mangal yakarak gününüze güzellik katacağınız bu park alanı, çocuklar için de son derece güvenlidir.

Gazi Köşkü Piknik Alanı

Gazi Köşkü Şark Evi olarak da bilinen bu piknik alanı, şehrin Yenişehir ilçesinde bulunur ve önemli bir yere sahiptir. Burada sevdiklerinizle piknik yaparak hoş vakitler geçirebilirsiniz.

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Diyarbakır Piknik Alanları 2023 - Diyarbakır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Deve Geçidi Piknik Alanı

Deve Geçidi çayı üzerinde bulunan baraj, şehir için önemlidir. Bölge halkının aile veya arkadaşlarıyla piknik yaptığı bu yerde çocuklar için oyun parkı da bulunur.

Dicle Üniversitesi Piknik Alanı

Diyarbakır'a bağlı Kayapınar İlçesi'nde bulunan bu piknik alanı, üniversitenin içerisinde bulunur. Şehir merkezine yakın olan bu piknik alanı vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilmiştir.

Diyarbakır Piknik Alanları 2023 - Diyarbakır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Diyarbakır Piknik Yerleri

Diyarbakır'da piknik yapmak isteyen kişiler için piknik yeri çok sayıda vardır. Şehrin merkezinin yanı sıra, çevre ilçelerde de piknik yeri bulunur. Diyarbakır piknik yerleri şu şekildedir;

  • Kervansaray Aile Piknik Alanı
  • Berçem Aile Parkı
  • Gelidiye Goderne Şelalesi
  • Göletli Park
  • Çeme Reş
Diyarbakır Piknik Alanları 2023 - Diyarbakır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Diyarbakır Mesire Alanları

Diyarbakır'da sıcak havaların gelmesiyle birlikte mesire alanları sıklıkla tercih edilir. Doğada vakit geçirmek ve temiz havada kafa dinlemek isteyenlerin gidebileceği mesire alanlarından birkaçı aşağıdaki gibidir;

  • Eğil
  • Makam Dağı
  • Şeyhandede Şelalesi
  • Fiskaya
  • Dicle Vadisi Rekreasyon Vadisi
  • Barış Parkı
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