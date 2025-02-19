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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Narin Güran soruşturması açıklaması: İhmali olanlar varsa...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:14
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Narin Güran soruşturması açıklaması: İhmali olanlar varsa...
Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da 8 kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran'dı. Korkunç bir cinayete kurban giden Narin'in ölümüyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, tutuklandı. Anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Jandarmamızın etkili bir soruşturma yapmış olduğunu söylemek mümkün. Ama süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir" dedi.