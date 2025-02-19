Diyarbakır Valisi Zorluoğlu’ndan Narin Güran soruşturması açıklaması: İhmali olanlar varsa...

Bu verilen karar net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Ama süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir. Bu manada Cumhuriyet Savcılığı, kamu görevlilerinin yargılanması sürecinde bizden ön izin alıyorlar 4483 sayılı kanun kapsamında. O kanun kapsamında bizden herhangi bir soruşturma izni şu ana kadar istenmiş değildir" dedi.