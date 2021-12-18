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Haberler Yaşam Diyarbakır'da akılamaz görüntü! Saçından tutup götürmek istedi
Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:04

Diyarbakır'da akılamaz görüntü! Saçından tutup götürmek istedi

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi. O anlar, kameraya yansıdı...

DHA
Diyarbakır’da akılamaz görüntü! Saçından tutup götürmek istedi

DİYARBAKIR'DA AKILAMAZ GÖRÜNTÜ! SAÇINDAN TUTUP GÖTÜRMEK İSTEDİ

Diyarbakır’da akılamaz görüntü! Saçından tutup götürmek istedi

Olay, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda meydana geldi.

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Diyarbakır’da akılamaz görüntü! Saçından tutup götürmek istedi

5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi.

Diyarbakır’da akılamaz görüntü! Saçından tutup götürmek istedi

15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi.

Diyarbakır’da akılamaz görüntü! Saçından tutup götürmek istedi

Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı.

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