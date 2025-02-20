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Diyarbakır'da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! 'Lakabı 'Bukalemun'
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:52
Diyarbakır'da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! 'Lakabı 'Bukalemun'
Diyarbakır'da hastanede kadın kıyafeti giyip girdiği misafirhaneden 3 cep telefonu çalan 'Bukalemun' lakaplı S.Ç., polisin takibiyle suçüstü yakalandı. Tutuklanan S.Ç.'nin misafirhaneye giriş-çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.