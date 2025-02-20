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Haberler Yaşam Diyarbakır'da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! 'Lakabı 'Bukalemun'
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:52

Diyarbakır'da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! 'Lakabı 'Bukalemun'

Diyarbakır'da hastanede kadın kıyafeti giyip girdiği misafirhaneden 3 cep telefonu çalan 'Bukalemun' lakaplı S.Ç., polisin takibiyle suçüstü yakalandı. Tutuklanan S.Ç.'nin misafirhaneye giriş-çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Diyarbakır’da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! ’Lakabı ’Bukalemun’

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin misafirhanesinden 3 cep telefonunu çalındığı ihbarını aldı.

Diyarbakır’da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! ’Lakabı ’Bukalemun’

Misafirhanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerde olayı kadın kıyafetleri giyerek gerçekleştiren kişinin 'Bukalemun' lakaplı S.Ç. olduğunu tespit etti. Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta boyunca S.Ç.'nin gelmesini bekledi.

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Diyarbakır’da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! ’Lakabı ’Bukalemun’

Tekrar misafirhaneye gelen şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video

Diyarbakır’da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! ’Lakabı ’Bukalemun’

Gözaltına alınan S.Ç. ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını, kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirdiğini ve önce erkek yatakhanesine girerek 1 telefon çaldığını, daha sonra eşarp takıp, etek giyerek kadınlar misafirhanesinden de 2 telefon çaldığını itiraf etti.

Diyarbakır’da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! ’Lakabı ’Bukalemun’

S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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