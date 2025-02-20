Diyarbakır’da görenleri şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına girip yaptıkları şoke etti! ’Lakabı ’Bukalemun’

Gözaltına alınan S.Ç. ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını, kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirdiğini ve önce erkek yatakhanesine girerek 1 telefon çaldığını, daha sonra eşarp takıp, etek giyerek kadınlar misafirhanesinden de 2 telefon çaldığını itiraf etti.