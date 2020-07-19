Diyarbakır'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada

K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi. Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı.

Diyarbakır'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına skandal saldırı kamerada | Video