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Haberler Galeri Diyarbakır'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada

'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada

'da Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli K.A.'nın, bir hastanın 6 yakını tarafından uğradığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 19.07.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 12:33
Diyarbakır'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada

Olay, 5 Ocak günü Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gece saatlerinde K.A., acil serviste yatan hastalarla ilgilendiği sırada, koridorda bekleyen bir kişi, hastasının durumunu sordu.

Diyarbakır'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada

K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi. Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı.

Diyarbakır'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına skandal saldırı kamerada | Video

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Diyarbakır'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada

K.A., hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. K.A.,'nın kendisine saldırılanlar hakkında yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada
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Diyarbakır'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada
Diyarbakır'da, hasta yakınlarının sağlık çalışanına saldırı anı kamerada
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