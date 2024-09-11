Giriş Tarihi: 11.09.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
07:53
Diyarbakır'da ilk ders hüzün! Narin okuluna gidemedi, arkadaşları ilk derse buruk başladı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki köyünde cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, yeni eğitim-öğretim dönemine başlayamadı. Okulun ilk günü toprağa verilen Güran'ın sınıf arkadaşları ise Narin'in yokluğunda okul heyecanını buruk yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Psikososyal Destek (PSD) Ekipleri, çeşitli çalışmalarla mahalledeki yetişkin ve çocuklara psikolojik destek oluyor.