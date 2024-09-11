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Giriş Tarihi: 11.09.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 07:53

Diyarbakır'da ilk ders hüzün! Narin okuluna gidemedi, arkadaşları ilk derse buruk başladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki köyünde cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, yeni eğitim-öğretim dönemine başlayamadı. Okulun ilk günü toprağa verilen Güran'ın sınıf arkadaşları ise Narin'in yokluğunda okul heyecanını buruk yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Psikososyal Destek (PSD) Ekipleri, çeşitli çalışmalarla mahalledeki yetişkin ve çocuklara psikolojik destek oluyor.

Rana BÜYÜKTAŞ
Diyarbakır’da ilk ders hüzün! Narin okuluna gidemedi, arkadaşları ilk derse buruk başladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılmıştı.

Diyarbakır’da ilk ders hüzün! Narin okuluna gidemedi, arkadaşları ilk derse buruk başladı

Kayıp Narin'in kaybolmasının ertesi günü arama çalışmaları için köye giden Jandarma ekiplerinin yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşları da mahalle halkına destek olmak için sahaya indi.

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Diyarbakır’da ilk ders hüzün! Narin okuluna gidemedi, arkadaşları ilk derse buruk başladı

Aile Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek (PSD) Ekipleri de 22 Ağustos'tan itibaren köydeki yetişkin ve çocuklara psikolojik destek sunmak için sahaya indi.

Diyarbakır’da ilk ders hüzün! Narin okuluna gidemedi, arkadaşları ilk derse buruk başladı

3 PSD personelinin gittiği köyde, özellikle çocukların Narin'in kaybolma süreci ve vefatının ardından yas sürecini sağlıklı atlatabilmeleri için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır’da ilk ders hüzün! Narin okuluna gidemedi, arkadaşları ilk derse buruk başladı

NARİN'İN ARKADAŞLARI OKULUN İLK GÜNÜNE BURUK BAŞLADI

Her türlü afet ve acil durumlarda olaylardan etkilenen bölge halkına destek olmak için hızla bölgeye giden PSD ekipleri, Narin'in kaybının ardından gittiği Tavşantepe Köyü'nde de 7-13 yaş arası 10-15 kişiden oluşan 3 grup çocuk ile 3 aşamalı grup oturumu gerçekleştirdi.

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