Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
10:43
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne, nerede?
Türkiye'de milyonlar, 8 yaşındaki Narin'in yaşadığına dair bir son dakika gelişmesi bekliyor. Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos günü saatler 15.00 civarındayken kayboldu. O günden sonra kendisinden haber alınamayan küçük kız çocuğu için yetkililer seferber oldu. Türkiye'nin gündemine oturan bu olayda vatandaşlar, 'Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne? Narin Güran nerede?' sorularına yanıt arıyor. Milyonların haber beklediği Narin'le ilgili dün yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.