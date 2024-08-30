Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne, nerede?

Diyarbakır'da kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Güran Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 gündür kayıp olan küçük kız çocuğundan hala bir haber alınamazken, abisinin kolundaki ısırık izleri ve annenin söylemediği bazı bilgilerin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Olayı yakından takip eden milyonlarca vatandaş, Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Narin Güran'a ne oldu ve nerede? İşte detaylar;