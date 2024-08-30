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Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 10:43

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne, nerede?

Türkiye'de milyonlar, 8 yaşındaki Narin'in yaşadığına dair bir son dakika gelişmesi bekliyor. Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos günü saatler 15.00 civarındayken kayboldu. O günden sonra kendisinden haber alınamayan küçük kız çocuğu için yetkililer seferber oldu. Türkiye'nin gündemine oturan bu olayda vatandaşlar, 'Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne? Narin Güran nerede?' sorularına yanıt arıyor. Milyonların haber beklediği Narin'le ilgili dün yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne, nerede?

Diyarbakır'da kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Güran Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 gündür kayıp olan küçük kız çocuğundan hala bir haber alınamazken, abisinin kolundaki ısırık izleri ve annenin söylemediği bazı bilgilerin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Olayı yakından takip eden milyonlarca vatandaş, Kayıp Narin bulundu mu, son durum ne sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Narin Güran'a ne oldu ve nerede? İşte detaylar;

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne, nerede?

Narin Güran (8), 21 Ağustos Çarşamba günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş, ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kayıp Narin'i arama çalışmaları başlatılmıştı. Havadan ve karadan geniş çaplı yürütülen arama çalışmalarında Narin bulunamadı.

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Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne, nerede?

Yetkililer çemberin daraldığını ifade ederken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyi E.G.'nin (18) kolundaki diş izlerinden şüphelenilince, diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığı mercek altına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştı. Söz konusu diş ve çene röntgenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne, nerede?

RÖNTGENİ KARŞILAŞTIRILDI

Kolunda diş izi bulunan küçük kızın gözaltındaki ağabeyi E.G., İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirildi. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Yapılan tetkiklerden ilk sonuçlar çıktı.

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Kayıp Narin bulundu mu, ne oldu ve son durum ne, nerede?

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapı, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmedi.

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