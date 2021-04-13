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Haberler Yaşam Diyarbakır'da nefes kesen çalışma! Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 11:06

'da nefes kesen çalışma! Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak...

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasında sürdürülen arkeolojik çalışmalarla tarihe ışık tutuluyor. Heyecan veren çalışmalardan biri de Ergani'deki 12 bin yıllık geçmişe sahip Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde gerçekleşiyor. İnsanların göçebelikten yerleşik hayata, avcılıktan tarımsal üretime geçip, köy yaşantısının temellerinin atıldığı bu noktada kazı çalışması başlıyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kazıların 12 aya alınması ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması var. Buradaki kazı çalışmalarının tamamlanmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönem UNESCO listesine girmesi için çalışma yapılabilir" dedi.

DHA
Diyarbakır'da nefes kesen çalışma! Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak...

Ergani ilçesine bağlı kırsal Sesverenpınar Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Hilar Mağaraları ve 500 metre kuzeyindeki Çayönü yerleşkesi, uygarlık tarihi açısından önemli bir yere sahip.

Diyarbakır'da nefes kesen çalışma! Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak...

1964 yılında başlayan kazı çalışmalarında elde edilen milattan önce 7500 ila 5500 yılları arasındaki döneme ait kalıntı ve buluntularla bölgenin ilk buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin ekildiği, koyun ve keçilerin de evcilleştirilerek avcılıktan yerleşik hayata geçildiği yer olduğu ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da nefes kesen çalışma! Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak...

'DÜNYA UYGARLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR'

Kazı çalışmalarında, Cilalı Taş Devri'ne ait önemli bulgular, kemikten yapılan kaşık ve çatal görevi gören aletler ile kaya mezarları ve kabartmalar gün yüzüne çıktı.

Diyarbakır'da nefes kesen çalışma! Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak...

Bölgede göçebelikten köy yaşantısına, avcılıktan tarımsal üretime geçilerek yerleşik köy yaşantısının ilk temellerinin atıldığı belirlendi. 'Neolotik Devrim' olarak bilinen bölge yerleşik tarıma dayalı bu yaşam biçimi, beslenme ekonomisi, insan-doğal çevre ilişkileri ve kültür tarihiyle birçok ilki içinde barındırırken, dünya uygarlık tarihine ışık tuttuğu bildirildi.

Diyarbakır'da nefes kesen çalışma! Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak...

'DİYARBAKIR, İNSANLIĞIN ANAVATANI'

Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılacak kazı çalışmalarının kesintisiz süreceğini söyledi. Diyarbakır'ın insanlığın anavatanı olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Diyarbakır dediğimiz yer, Yukarı Mezopotamya'nın merkezi, Mezopotamya da insanlık tarihinin, medeniyet tarihinin en önemli merkezi. Burası insanlığın toplayıcılık ve avcılıktan yerleşik hayata geçtiği, tarımsal faaliyetlere başladığı, ilk defa buğdayın, arpanın, baklagillerin tarımsal faaliyet olarak yetiştirildiği bir bölge.

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