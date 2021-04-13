Diyarbakır'da nefes kesen çalışma! Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak...

'DİYARBAKIR, İNSANLIĞIN ANAVATANI'



Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılacak kazı çalışmalarının kesintisiz süreceğini söyledi. Diyarbakır'ın insanlığın anavatanı olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır dediğimiz yer, Yukarı Mezopotamya'nın merkezi, Mezopotamya da insanlık tarihinin, medeniyet tarihinin en önemli merkezi. Burası insanlığın toplayıcılık ve avcılıktan yerleşik hayata geçtiği, tarımsal faaliyetlere başladığı, ilk defa buğdayın, arpanın, baklagillerin tarımsal faaliyet olarak yetiştirildiği bir bölge.