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Haberler Yaşam Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 12:17

Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!

Diyarbakır ve Mardin ilçelerinde 20 Haziran'da anız yangını çıktı. 15 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Mardin'de hayatını kaybeden İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detayı yeğeni Ömer Yardımcı anlattı: Sen beni bırak…

DHA
Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerledi ve yerleşim yerlerine sıçradı.

Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!

Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli (55), Fadıl Demir (57) ve Zekiye Erdenli (55) yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!

BİNLERCE DEKARLIK TARIM ALANI YANDI

Yangında, Diyarbakır'da; Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı. Köksalan Mahallesi'nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu'na (ESK) kesime gönderildi.

Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!

190 hayvan ise yerinde tedavi edildi. Mardin'de de, Mazıdağı ilçesinin Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları yandı.

Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!

'YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN OĞLUYLA YARDIMA GİTMİŞ'

Kırsal Köksalan Mahallesi'nde hayatını kaybeden İsmail Yardımcı, kırsal Yazçiçeği Mahallesi'nde defnedilirken, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan oğlu Yasin Yardımcı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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