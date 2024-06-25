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Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
12:17
Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!
Diyarbakır ve Mardin ilçelerinde 20 Haziran'da anız yangını çıktı. 15 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Mardin'de hayatını kaybeden İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detayı yeğeni Ömer Yardımcı anlattı: Sen beni bırak…