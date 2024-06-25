Diyarbakır’daki anız yangınında can vermişti: İsmail Yardımcı ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı!

190 hayvan ise yerinde tedavi edildi. Mardin'de de, Mazıdağı ilçesinin Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları yandı.