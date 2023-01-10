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Haberler Yaşam Diyarbakır'daki kazada şoförden skandal sözler! 1'i bebek 5 kişi ölmüştü!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 13:13

Diyarbakır'daki kazada şoförden skandal sözler! 1'i bebek 5 kişi ölmüştü!

Diyarbakır'da 7 Ocak günü feci bir kaza meydana gelmişti. 1'i bebek 5 kişinin öldüğü kazanın ardından tutuklanan şoför Mehmet Siraç Uluç ifadesinde skandal sözlere yer verdi. Aşırı hız yaptığını belirten şoför ifadesinde, "Süratli olarak aşağı indim, Bir anda daldım, kontrolümü kaybettim. Kaza olmuş" dedi.

Diyarbakır’daki kazada şoförden skandal sözler! 1’i bebek 5 kişi ölmüştü!

Kaza, 7 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Diyarbakır- Silvan kara yolu Bağdere mevkisinde meydana geldi.

Diyarbakır’daki kazada şoförden skandal sözler! 1’i bebek 5 kişi ölmüştü!

Diyarbakır'dan Iğdır'a giden Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç Uluç yönetimindeki 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, devrilerek sürüklendi.

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Diyarbakır’daki kazada şoförden skandal sözler! 1’i bebek 5 kişi ölmüştü!

Kazada Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), torunu 5 aylık Asel Meygil ve Veysel Bünul (35) hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır’daki kazada şoförden skandal sözler! 1’i bebek 5 kişi ölmüştü!

Kaza sonrası sürücüler Mehmet Siraç Uluç ile Bezat Yıldız, muavin Enis Pekşen, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’daki kazada şoförden skandal sözler! 1’i bebek 5 kişi ölmüştü!

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şoför Uluç ile firma yetkilisi Çobanoğlu tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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