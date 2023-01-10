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Diyarbakır'daki kazada şoförden skandal sözler! 1'i bebek 5 kişi ölmüştü!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
13:13
Diyarbakır'daki kazada şoförden skandal sözler! 1'i bebek 5 kişi ölmüştü!
Diyarbakır'da 7 Ocak günü feci bir kaza meydana gelmişti. 1'i bebek 5 kişinin öldüğü kazanın ardından tutuklanan şoför Mehmet Siraç Uluç ifadesinde skandal sözlere yer verdi. Aşırı hız yaptığını belirten şoför ifadesinde, "Süratli olarak aşağı indim, Bir anda daldım, kontrolümü kaybettim. Kaza olmuş" dedi.