Diyarbakır’daki kazılarda ortaya çıktı: Tıpkı Göbeklitepe’deki gibi!

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki Gre Fılla Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında 4 yılda 2 bin 687 eser gün yüzüne çıkarılarak, müzeye teslimi yapıldı. Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, "Öğütme taşı, bileme taşı, taş balta, kesici ve delici aletler, toprak ve taş figürler, cam eserler yoğunlukla bulundu. Bu eserlerin 1023'ü teşhir edilmek üzere, 1664'ü ise yayın ve tez çalışmalarında kullanılmak üzere müzeye teslim edildi" ifadelerini kullandı…