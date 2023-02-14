Haberler Yaşam Diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, kanallarda diziler ve programlar ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 14.02.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 22:37

Diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, kanallarda diziler ve programlar ne zaman başlıyor?

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tüm kanallardan naklen yayınlanıyor. Türkiye'yi yasa boğan bu felaket ülke genelinde yakından takip edilirken dizi ve programlar da bu süreçte ekranlarda yer almıyor. Bu kapsamda "Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere 7 günlük Milli yas ilan edilmişti. Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.