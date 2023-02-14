Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, kanallarda diziler ve programlar ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 22:37

Diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, kanallarda diziler ve programlar ne zaman başlıyor?

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tüm kanallardan naklen yayınlanıyor. Türkiye'yi yasa boğan bu felaket ülke genelinde yakından takip edilirken dizi ve programlar da bu süreçte ekranlarda yer almıyor. Bu kapsamda "Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere 7 günlük Milli yas ilan edilmişti. Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, kanallarda diziler ve programlar ne zaman başlıyor?

Yurt genelinde büyük bir üzüntüye yol açan depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verildi. 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan depremde binlerce vatandaşımız göçük altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise tüm kanallardan naklen yayınlanıyor. Peki, Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, diziler ve programlar ne zaman başlayacak?

Diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, kanallarda diziler ve programlar ne zaman başlıyor?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülke genelinde kanalların deprem özel programları ekrana geliyor. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, kanallarda diziler ve programlar ne zaman başlıyor?

Dizilerin ve yarışma programlarının henüz yayınlanacağı tarih belli değil.

Diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normal yayına dönecek, kanallarda diziler ve programlar ne zaman başlıyor?

Gelişmeleri haberimizden ve sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA